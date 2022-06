“Ecco come l’ho salvata”: parla Lorenzo Tassoni, il 28enne che ha preso al volo la bimba caduta dal balcone (Di giovedì 23 giugno 2022) Quella ruota della sua bicicletta forata poco prima aveva obbligato Lorenzo Tassoni a passare lì, in quella strada del quartiere Sant’Antonino di Treviso, in quel preciso momento ed evitare una tragedia. Lui, 28enne che lavora come addetto museale a Palazzo Manfrin a Venezia, è l’uomo che è riuscito a salvare la vita a quella bimba di 4 anni che dopo essersi sporta dal balcone della sua abitazione è precipitata nel vuoto. Per sua fortuna, però, lui era lì in quel preciso istante ed è riuscito ad afferrarla evitandole l’impatto con il suolo. Un vero e proprio gesto eroico che ha salvato la vita della piccola, anche se lui dice di aver fatto solo quel che doveva fare. Lorenzo Tassoni, il salvatore della bimba caduta dal ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Quella ruota della sua bicicletta forata poco prima aveva obbligatoa passare lì, in quella strada del quartiere Sant’Antonino di Treviso, in quel preciso momento ed evitare una tragedia. Lui,che lavoraaddetto museale a Palazzo Manfrin a Venezia, è l’uomo che è riuscito a salvare la vita a quelladi 4 anni che dopo essersi sporta daldella sua abitazione è precipitata nel vuoto. Per sua fortuna, però, lui era lì in quel preciso istante ed è riuscito ad afferrarla evitandole l’impatto con il suolo. Un vero e proprio gesto eroico che ha salvato la vita della piccola, anche se lui dice di aver fatto solo quel che doveva fare., il salvatore delladal ...

