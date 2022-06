E Raggi Che fa? Amica di Di Maio, in disaccordo con Conte, “organica” al vecchio M5s (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ il day after della frattura Giuseppe Conte-Luigi Di Maio e a Roma con insistenza ci si domanda: ma che cosa farà, ora, l’ex sindaca Virginia Raggi? Si dà il caso, infatti, che Raggi con il ministro degli Esteri fosse in buoni rapporti – e non soltanto perché, quando puntava alla riconferma, si era fatta immortalare alla Farnesina, su sfondo di cielo blu, dopo la fine del primo lockdown (“oggi mi è venuta a trovare Virginia”, scriveva lui, “una bella chiacchierata, profonda. L’ho ringraziata per il grande lavoro che sta portando avanti, anche in questa emergenza”). E ai tempi del mini direttorio su Roma, era stato Di Maio, tra i vertici del M5s, sottobanco e non sottobanco, a prendere spesso le parti dell’ex sindaca, attaccata da Roberta Lombardi. Non solo: quando l’ex ministro Vincenzo Spadafora ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ il day after della frattura Giuseppe-Luigi Die a Roma con insistenza ci si domanda: ma che cosa farà, ora, l’ex sindaca Virginia? Si dà il caso, infatti, checon il ministro degli Esteri fosse in buoni rapporti – e non soltanto perché, quando puntava alla riconferma, si era fatta immortalare alla Farnesina, su sfondo di cielo blu, dopo la fine del primo lockdown (“oggi mi è venuta a trovare Virginia”, scriveva lui, “una bella chiacchierata, profonda. L’ho ringraziata per il grande lavoro che sta portando avanti, anche in questa emergenza”). E ai tempi del mini direttorio su Roma, era stato Di, tra i vertici del M5s, sottobanco e non sottobanco, a prendere spesso le parti dell’ex sindaca, attaccata da Roberta Lombardi. Non solo: quando l’ex ministro Vincenzo Spadafora ...

