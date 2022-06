È boom di domande per il Fondo nuove competenze 2022 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – . In vista della pubblicazione del bando le imprese salernitane hanno già prodotto le istanze, come prevede la procedura, per la formazione dei lavoratori. Pensato durante la pandemia, il Fondo è, infatti, destinato ai lavoratori dipendenti che rischiano di diventare esuberi se non si formano su nuove competenze digitali. Oltre un centinaio le istanze sottoscritte da Unica Salerno, la federazione delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, dei Servizi e dell’Artigianato. «Il capitale umano – commenta Alessandro D’Amico, responsabile Unica Salerno – deve essere tenuto al centro del sistema di crescita delle competenze così come chiede l’Europa. Non si devono creare diseguaglianze all’interno del contesto aziendale ma – aggiunge – concentrare l’attenzione sulla possibilità di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – . In vista della pubblicazione del bando le imprese salernitane hanno già prodotto le istanze, come prevede la procedura, per la formazione dei lavoratori. Pensato durante la pandemia, ilè, infatti, destinato ai lavoratori dipendenti che rischiano di diventare esuberi se non si formano sudigitali. Oltre un centinaio le istanze sottoscritte da Unica Salerno, la federazione delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, dei Servizi e dell’Artigianato. «Il capitale umano – commenta Alessandro D’Amico, responsabile Unica Salerno – deve essere tenuto al centro del sistema di crescita dellecosì come chiede l’Europa. Non si devono creare diseguaglianze all’interno del contesto aziendale ma – aggiunge – concentrare l’attenzione sulla possibilità di ...

Pubblicità

LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Omicron 5, come curarla in casa? Quali farmaci usare? Quando andare in ospedale? Tutte domande che milioni di italiani si stanno… - QdSit : Omicron 5, come curarla in casa? Quali farmaci usare? Quando andare in ospedale? Tutte domande che milioni di itali… - __SSam__7 : Quanto è stata bella la maturità del 2020, completamente regalata: dad da casa che manco si seguiva, niente scritt… - makeupbyeiffel : - prof di scienze “lei non è stato interpellato, vuole fare delle domande?” e lui “no per me va bene così” BOOM ?? - fhronicles : *o se si sono salvate le domande CIOÈ IL PROFESSORE DÀ LA POSSIBILITÀ DI COPIARE STO CAZZO DI ESAME DA POCHI CFU C… -