Dramma per l’amatissima della tv: costretta sulla sedia a rotelle (Di giovedì 23 giugno 2022) Un grave incidente lo scorso aprile ha costretto Eva Henger e il marito ad un ricovero in clinica. Adesso potrà muoversi solo grazie all’ausilio di una sedia a rotelle. Cerchiamo di capirne di più. Eva Henger, conosciuta al pubblico più per le sue performance vietate ai minori di 18 anni, ed ex di Riccardo Schicchi, produttore e regista nel settore della pornografia, lo scorso aprile è rimasta vittima di un grave incidente in Ungheria, suo Paese di origine. Ma, andiamo con ordine. In Italia dopo il fallimento del matrimonio con Schicchi, la Henger si lega al produttore cinematografico Massimiliano Caroletti, dal quale ha una figlia nel 2009. Pochi anni dopo, rimane vedova del marito che muore a motivo di una grave forma di diabete. Eva convola dunque, nel 2013, a nuove nozze con Massimiliano. Una delle ultime apparizioni dell’ex ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 giugno 2022) Un grave incidente lo scorso aprile ha costretto Eva Henger e il marito ad un ricovero in clinica. Adesso potrà muoversi solo grazie all’ausilio di una. Cerchiamo di capirne di più. Eva Henger, conosciuta al pubblico più per le sue performance vietate ai minori di 18 anni, ed ex di Riccardo Schicchi, produttore e regista nel settorepornografia, lo scorso aprile è rimasta vittima di un grave incidente in Ungheria, suo Paese di origine. Ma, andiamo con ordine. In Italia dopo il fallimento del matrimonio con Schicchi, la Henger si lega al produttore cinematografico Massimiliano Caroletti, dal quale ha una figlia nel 2009. Pochi anni dopo, rimane vedova del marito che muore a motivo di una grave forma di diabete. Eva convola dunque, nel 2013, a nuove nozze con Massimiliano. Una delle ultime apparizioni dell’ex ...

tancredipalmeri : Un dramma che si aggiorna ogni minuto che passa. SportItalia dà voce alla piaga degli addii al nubilato e celibato… - MoSegno : @_tommyemme_ Usare un dramma del genere per fare dello spirito è da beceri. - zingaromarcelbs : un dramma poiché gli operai dovevano trattenersi dai 10 ai 15 anni, quindi in tanti organizzarono la riunificazione… - SATELITLGTVUSA1 : RT @oss_romano: #23giugno In #Ucraina “si è tornati al dramma di Caino e Abele; è stata scatenata una violenza che distrugge la vita”: #Pap… - PES_PoA : RT @alessiarotta: Tutta la mia solidarietà a @nomfup per l’oscena gogna mediatica che gli ha riservato @matteosalvinimi. Le manganellate on… -