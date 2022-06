Dramma per il personaggio Rai, l’accusa per lui è pesantissima: trovate 1400 dosi di sostanza stupefacente (Di giovedì 23 giugno 2022) Un Dramma colpisce un personaggio della Rai, una notizia sconcertane che riguarda l’attore. l’accusa parla chiaro, sostanze stupefacenti in casa sua Una terribile notizia è quella che nelle ultime ore sta interessando casa Rai, una situazione in cui uno dei membri più conosciuti della tv italiana è stato arrestato. Dopo che sono stati scoperti in suo possesso molti kg di sostanze stupefacenti. Ma di chi si tratta? Che cosa è capitato all’attore? È questa la storia di un uomo che, in passato, abbiamo visto prendere parte diverse fiction tra cui Un posto al sole e Un medico in famiglia. Stiamo parlando proprio di colui che ha messo piede in TV nel 1998, anno in cui Raffaella Carrà decise di volerlo al suo fianco per ricoprire il volto di Boy in Carramba che sorpresa. Un ragazzo che, fin da subito, ha attirato ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 23 giugno 2022) Uncolpisce undella Rai, una notizia sconcertane che riguarda l’attore.parla chiaro, sostanze stupefacenti in casa sua Una terribile notizia è quella che nelle ultime ore sta interessando casa Rai, una situazione in cui uno dei membri più conosciuti della tv italiana è stato arrestato. Dopo che sono stati scoperti in suo possesso molti kg di sostanze stupefacenti. Ma di chi si tratta? Che cosa è capitato all’attore? È questa la storia di un uomo che, in passato, abbiamo visto prendere parte diverse fiction tra cui Un posto al sole e Un medico in famiglia. Stiamo parlando proprio di colui che ha messo piede in TV nel 1998, anno in cui Raffaella Carrà decise di volerlo al suo fianco per ricoprire il volto di Boy in Carramba che sorpresa. Un ragazzo che, fin da subito, ha attirato ...

tancredipalmeri : Un dramma che si aggiorna ogni minuto che passa. SportItalia dà voce alla piaga degli addii al nubilato e celibato… - infoitcultura : Dramma per la star di X Factor Tom Mann: la fidanzata muore nel giorno delle nozze - abuabu_it : RT @cri_lavit: @ObsoletusH @1ltAldo @G23Mld Il test è positivo e i sintomi sono esattamente quelli descritti dal Prof sopra, per me è suffi… - AAhmtj : @86_longo Dani se il vero obiettivo è un altro, non credo sia il caso di fare dramma anche per questo ragazzo. Poi… - Cenorava : RT @DeviStareCalmo: Cominciamo benissimo la giornata. Ci ha chiamato la badante di nonno per dirci che lui ha la febbre alta e il mal di go… -