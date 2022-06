Dopo giorni di racconti di fantascienza | per la Juventus svanisce l’ologramma Di Maria

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 giugno 2022) I beninformati sostengono che in questi, da luoghi lontani il grande scrittore diPhilip Dick abbia esclamato: “Io ero un dilettante”. Aveva tra le mani non meglio specificati fogli scritti in italiano con titoloni su un signore chiamato Di. Lo scrittore – che ora abita mondi sconosciuti – è caduto in uno stato di prostrazione. Si è sentito un dilettante al confronto della nouvelle vague di casa nostra. Diera lì che scorrazzava agli ordini di Massimiliano Allegri. Ne saltava uno, poi un altro,diché doveva solo scegliere se appoggiare per Vlahovic o accentrarsi e far partire il suo sinistro. Come ahinoi fece contro il Napoli. Da settimane Disembrava lì lì sul punto di indossare la maglia bianconera. In realtà non ha mai avuto intenzione di ...