(Di giovedì 23 giugno 2022) Polemiche per ildi, dove sabato non sono graditi igay. Polis Aperta, associazione Lgbtqi+ di lavoratori di forze die forze armate ha espresso il proprio rammarico. ‘Rivolta’ – che organizza la manifestazione – spiega senza giri di parole il motivo della: “La nostra non è una presa di posizione contro Polis Aperta, ma di critica aperta alle forze dell’ordine come istituzione, e come luogo di riproduzione di violenza sessista, omolesbobitransfobica, abilista e razzista”. LEGGI ANCHE Il Romadiventa quasi un karaoke con Elodie: scintille tra la cantante romana e Salvini Repubblica, il direttore precetta i giornalisti: tutti al gay, date i nomi di chi vuole tenere lo ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Discriminazione al Pride di Bologna: i poliziotti gay non potranno sfilare perché la polizia è violenta… - bread_trash : I gay sono i primi nemici dei gay. Vietare il pride ai poliziotti gay 'perché parte di un ambiente maschilista' cre… - EmblaClaymore : @InMonsterland Cos'è questa discriminazione gender? Nel mese del Pride, poi... vergoniah! - gatta_pantera : RT @ilgiornale: Per i poliziotti non c'è posto al #gaypride: chi indossa la divisa e gestisce la pubblica sicurezza non merita spazio nella… - StigmabaseF : 'Fuori i poliziotti dal gay pride'. L'ultima discriminazione arcobaleno - -

Gli esclusi poi fanno sapere: "Non è la prima volta che una taleviene in atto: aldi Bologna 2020 la stessa sorte toccò dall'Associazione Plus - Persone LGBT+ Sieropositive ". "...... sfilerà per le vie di Milano in occasione del2022 per celebrare l'orgoglio LGBTQIA+, in ... per dire no ad ogni forma die pregiudizio, affinché la sessualità e il piacere ...Bufera sulla manifestazione, ancora prima che inizi. Non mancano le polemiche a due giorni dal Gay Pride di Bologna: la maxi sfilata in programma per sabato 25 giugno, per la quale sono attese 50mila ...Il Pride deve includere tutt Ma il Rivolta Pride di Bologna è un Pride qualsiasi La comunità LGBTQ+ deve essere unita e compatta O vanno rispettate le pluralità Come sempre Bologna ci regala doma ...