Diretta Lavrov vola a Teheran, l'asse Russia-Iran contro l'Occidente: guerra in Ucraina stravolta? (Di giovedì 23 giugno 2022) Attacchi ucraini alle raffinerie in mano ai russi e bombe russe sui depositi di grano. Dal punto di vista strategico la guerra in Ucraina sembra in una fase di stallo, mentre dal punto di vista diplomatico gli occhi del mondo sono puntati sul G7 della prossima settimana, con il presidente americano Joe Biden che annuncerà nuove sanzioni contro Mosca, e sulle reazioni del Cremlino (il ministro degli Esteri russo Lavrov in missione in Iran) e della Cina (Xi Jinping al Forum dei Brics ha ribadito la sua contrarietà alle sanzioni economiche occidentali e all'espansione delle alleanze militari). Cina che, per la prima volta, potrebbe venire inserita dagli Stati Uniti tra i Paesi "fonte di preoccupazione". Ore 6.02: Lavrov a Teheran da Raisi "per rafforzare la cooperazione" ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Attacchi ucraini alle raffinerie in mano ai russi e bombe russe sui depositi di grano. Dal punto di vista strategico lainsembra in una fase di stallo, mentre dal punto di vista diplomatico gli occhi del mondo sono puntati sul G7 della prossima settimana, con il presidente americano Joe Biden che annuncerà nuove sanzioniMosca, e sulle reazioni del Cremlino (il ministro degli Esteri russoin missione in) e della Cina (Xi Jinping al Forum dei Brics ha ribadito la sua contrarietà alle sanzioni economiche occidentali e all'espansione delle alleanze militari). Cina che, per la prima volta, potrebbe venire inserita dagli Stati Uniti tra i Paesi "fonte di preoccupazione". Ore 6.02:da Raisi "per rafforzare la cooperazione" ...

