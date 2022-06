Diletta Leotta cambia look ma è sempre bellissima VIDEO

Pubblicità

IsaeChia : Can Yaman “evita” un concorrente dell’ultima edizione del #GfVip e mostra interesse per l’attrice di una nota ficti… - AhmetGk40290436 : @hicetikdegill Diletta Leotta - giuseppevent00 : @amaro658 @90ordnasselA Diletta leotta - redazionerumors : Diletta Leotta si riconferma la star del web. Con delle storie Instagram ha mandato i suoi follower in visibilio al… - rtxella : @meyreles31 @hicetikdegill Diletta Leotta -

Corriere dello Sport

Sembra che nella paradisiaca isola del Mediterraneo si sia consumata una vendetta nei confronti di, evitata come il peggiore dei nemici, mentre è nata una nuova amicizia speciale con ...Can Yaman , infatti, ha 'dribblato' sapientemente sia la sua ex fidanzatache Kabir Bedi , il mitico "Sandokan" che proprio l'attore turco ha interpretato: Can Yaman è volato in ... Can Yaman scappa da Diletta Leotta: che imbarazzo tra i due ex! Chi è la nuova fidanzata di Can Yaman Sembra che l'attore si sia legato a una sua collega italiana, ma di chi parliamoNon è finita nel migliore dei modi tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due si sono amati per circa sei mesi per poi mollarsi all'improvviso senza fornire troppe spiegazioni. Oggi l'attore 32enne e la ...