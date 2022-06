**Diffamazione: ‘post' su vertici Arma, 'capitano Ultimo' a processo davanti tribunale militare** (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - E' finito a processo davanti al tribunale militare di Roma il colonnello Sergio De Caprio, alias ‘capitano Ultimo', accusato di diffamazione aggravata continuata nei confronti dell'ex Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri e dell'attuale Comandante Generale Teo Luzi. I fatti risalgono al 2020, quando De Caprio in un'intervista al ‘Riformista' e sul proprio profilo Twitter commentò alcune inchieste giudiziarie che hanno coinvolto i carabinieri tra cui quella sulla caserma di Piacenza, finita sotto sequestro. “Il Comandante Generale, Giovanni Nistri, ed il Capo di Stato Maggiore ... non possono restare al loro posto ... Al vertice si esercita una disciplina che calpesta i diritti costituzionali” aveva affermato ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - E' finito aalmilitare di Roma il colonnello Sergio De Caprio, alias ‘', accusato di diffamazione aggravata continuata nei confronti dell'ex Comandante Generale dell'dei Carabinieri Giovanni Nistri e dell'attuale Comandante Generale Teo Luzi. I fatti risalgono al 2020, quando De Caprio in un'intervista al ‘Riformista' e sul proprio profilo Twitter commentò alcune inchieste giudiziarie che hanno coinvolto i carabinieri tra cui quella sulla caserma di Piacenza, finita sotto sequestro. “Il Comandante Generale, Giovanni Nistri, ed il Capo di Stato Maggiore ... non possono restare al loro posto ... Al vertice si esercita una disciplina che calpesta i diritti costituzionali” aveva affermato ...

Pubblicità

TV7Benevento : **Diffamazione: ‘post’ su vertici Arma, 'capitano Ultimo' a processo davanti tribunale militare** -… - GINA32451015 : RT @LAVonlus: ?? Nuova condanna, questa volta per diffamazione, per i titolari del #CircoMartin Un post su Facebook in cui si sosteneva che… - Reemul64 : RT @LAVonlus: ?? Nuova condanna, questa volta per diffamazione, per i titolari del #CircoMartin Un post su Facebook in cui si sosteneva che… - CrisciGloria : RT @LAVonlus: ?? Nuova condanna, questa volta per diffamazione, per i titolari del #CircoMartin Un post su Facebook in cui si sosteneva che… - IlaInnocenti : RT @LAVonlus: ?? Nuova condanna, questa volta per diffamazione, per i titolari del #CircoMartin Un post su Facebook in cui si sosteneva che… -

L'accusa di stupro contro Paul Haggis Aveva anche tentato di citare in causa a sua volta Haleigh Breest (la mozione di citazione era però stata respinta) per diffamazione, sostenendo che avrebbe tentato di estorcergli 9 milioni di ... "Da 10 anni dico che Di Maio avrebbe ucciso i 5 Stelle" ...per diffamazione non si sarebbe potuto ricandidare. E fu condannato Il processo non partiva e quando stava per partire lui riuscì a spostarlo a Nola sostenendo che quando aveva scritto il post ... La Legge per Tutti Aveva anche tentato di citare in causa a sua volta Haleigh Breest (la mozione di citazione era però stata respinta) per, sostenendo che avrebbe tentato di estorcergli 9 milioni di ......pernon si sarebbe potuto ricandidare. E fu condannato Il processo non partiva e quando stava per partire lui riuscì a spostarlo a Nola sostenendo che quando aveva scritto il... È diffamazione la critica alle opinioni politiche altrui