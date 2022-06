“Dieci ore di lavoro al giorno per 280 Euro”: la denuncia di una ragazza di Napoli (Di giovedì 23 giugno 2022) I giovani non hanno più voglia di lavorare? O le paghe offerte dagli imprenditori sono troppo basse, spesso “condite” da assenza di contratti? La polemica infuria ormai da settimane, passando dal mondo della ristorazione, a quello del commercio, fino a tutto il settore dei servizi. L’ultima puntata giunge da Napoli: una ragazza di 22 anni, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) I giovani non hanno più voglia di lavorare? O le paghe offerte dagli imprenditori sono troppo basse, spesso “condite” da assenza di contratti? La polemica infuria ormai da settimane, passando dal mondo della ristorazione, a quello del commercio, fino a tutto il settore dei servizi. L’ultima puntata giunge da: unadi 22 anni, L'articolo proviene da Inews24.it.

