Diario di guerra, Don Matteo o D'Annunzio? La tv del 23 giugno (Di giovedì 23 giugno 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 23 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "Don Matteo". Verrà proposto l'episodio dal titolo "Onora il padre e la madre": un uomo misterioso si presenta in canonica. Si tratta di Manlio (Paolo De Vita) il padre che Natalina non ha mai conosciuto. I primi momenti sono di diffidenza, soprattutto da parte di Natalina. Successivamente i due cominciano a legare sempre di più e si crea tra di loro un'atmosfera di grande familiarità. Unico a non essere in sintonia con i sentimenti comuni è Don Matteo. Il sacerdote, infatti, crede che l'uomo nasconda qualcosa. Ines si affeziona sempre più al Pubblico Ministero, che è diventato il suo tutore legale. Nel frattempo Anna sta facendo grandi sforzi per trovare un equilibrio con Marco. La giovane offre a Sergio una seconda possibilità: riparare il suo ...

