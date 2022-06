Di Marzio sul Monza: “Dopo Cragno e Ranocchia il club non vuole fermarsi: le ultime sugli obiettivi dei brianzoli” (Di giovedì 23 giugno 2022) Monza DI Marzio – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul mercato del Monza. Ecco quanto affermato. “Il Monza continua a muoversi sul mercato. Dopo aver accolto Andrea Ranocchia, il club brianzolo ha chiuso anche per Cragno dal Cagliari, mentre su Carboni si registra l’inserimento della Salernitana. Ma il calciomercato del Monza non è affatto finito: da Pinamonti a Villar, le ultime. Partendo dagli affari già definiti, il Monza è pronto ad accogliere Cragno e Carboni, anche se, sul difensore italiano si registra l’inserimento della Salernitana. Passando, invece, alle ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul mercato del. Ecco quanto affermato. “Ilcontinua a muoversi sul mercato.aver accolto Andrea, ilbrianzolo ha chiuso anche perdal Cagliari, mentre su Carboni si registra l’inserimento della Salernitana. Ma il calciomercato delnon è affatto finito: da Pinamonti a Villar, le. Partendo dagli affari già definiti, ilè pronto ad accoglieree Carboni, anche se, sul difensore italiano si registra l’inserimento della Salernitana. Passando, invece, alle ...

