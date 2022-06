"Di Maio e Conte sono dei grandi politici. Peccato che...": sconcerto-De Masi, cosa gli esce di bocca (Di giovedì 23 giugno 2022) Il sociologo Domenico De Masi, in collegamento con L'aria che tira estate su La7, nella puntata del 23 giugno elogia il Movimento 5 stelle: "Dopo la morte di Berlinguer non c'è stato nessun partito che si è fatto carico dei 12 milioni di persone povere. Dal mio punto di vista i Cinque Stelle con il decreto dignità e il reddito di cittadinanza sotto questi aspetti sono encomiabili". Quindi passa all'elogio di Luigi Di Maio e di Giuseppe Conte: "sono dei grandi politici. È un Peccato che non ci siano state sinergie tra Di Maio e Conte, due grandi politici, i migliori degli ultimi dieci anni. Un Peccato che non abbiano pedalato nella stessa direzione". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Il sociologo Domenico De, in collegamento con L'aria che tira estate su La7, nella puntata del 23 giugno elogia il Movimento 5 stelle: "Dopo la morte di Berlinguer non c'è stato nessun partito che si è fatto carico dei 12 milioni di persone povere. Dal mio punto di vista i Cinque Stelle con il decreto dignità e il reddito di cittadinanza sotto questi aspettiencomiabili". Quindi passa all'elogio di Luigi Die di Giuseppe: "dei. È unche non ci siano state sinergie tra Di, due, i migliori degli ultimi dieci anni. Unche non abbiano pedalato nella stessa direzione". ...

Pubblicità

petergomezblog : Conte: “M5s nel governo? Restiamo finché possiamo tutelare gli interessi dei cittadini e continuare le nostre batta… - il_cappellini : È vero che sia Conte che Di Maio hanno cambiato posizioni e profilo, ma su alcune vicende del suo passato Di Maio h… - fattoquotidiano : SCISSIONE M5S Buffagni non segue Di Maio e specifica: 'È la fine di 'quel' M5s' [VIDEO] - Giopigli : RT @jacopo_iacoboni: Forse è il caso, visto che ne parlano tutti, che dica anch’io qualcosa su Conte, Di Maio e il tema della coerenza, agi… - ponientedelsur : RT @MarcoRizzoPC: INCREDIBILE. La politica dovrebbe essere una cosa seria. GUARDATE cosa diceva Di Maio (vale anche per Conte e per tutto i… -