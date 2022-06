Di Battista durissimo contro Di Maio: «Conferenza stampa patetica: solo carrierismo» (Di giovedì 23 giugno 2022) «La Conferenza stampa di Di Maio? patetica». Alessandro Di Battista non usa toni amichevoli e men che meno concilianti contro l’ex collega e compagno di numerose battaglie nel M5s, Luigi Di Maio, dopo la decisione del ministro degli Esteri di abbandonare il M5s per intraprendere un nuovo percorso. «Lo conosco bene – prosegue Di Battista in un’intervista a Tpi -. Luigi non crede a quello che dice: fa questa battaglia per tenersi aperta la prospettiva di una carriera politica. La sua e quella di alcuni, tra quelli che l’hanno seguito, che hanno questa priorità. Oggi lo guida lo spirito di convenienza». L’ex parlamentare grillino non è sorpreso dall’uscita del ministro degli Esteri dal M5s, anzi: «Ormai ero certo che sarebbe uscito dal M5s, da quando ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) «Ladi Di». Alessandro Dinon usa toni amichevoli e men che meno conciliantil’ex collega e compagno di numerose battaglie nel M5s, Luigi Di, dopo la decisione del ministro degli Esteri di abbandonare il M5s per intraprendere un nuovo percorso. «Lo conosco bene – prosegue Diin un’intervista a Tpi -. Luigi non crede a quello che dice: fa questa battaglia per tenersi aperta la prospettiva di una carriera politica. La sua e quella di alcuni, tra quelli che l’hanno seguito, che hanno questa priorità. Oggi lo guida lo spirito di convenienza». L’ex parlamentare grillino non è sorpreso dall’uscita del ministro degli Esteri dal M5s, anzi: «Ormai ero certo che sarebbe uscito dal M5s, da quando ha ...

