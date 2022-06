Deulofeu-Napoli: gli azzurri pensano ad una contropartita a sorpresa (Di giovedì 23 giugno 2022) Gerard Deulofeu resta il nome preferito per rinforzare l’attacco del Napoli che verrà. Gli azzurri hanno raggiunto l’intesa con l’entourage del calciatore ma resta da colmare la distanza economica con l’Udinese, friulani che chiedono intorno ai 18 milioni per lasciare partire l’esterno spagnolo. Il club partenopeo, per sciogliere questo nodo, avrebbe optato per una contropartita a sorpresa. Gaetano Napoli (Getty Images) Negli scorsi giorni si era parlato anche di Alessio Zerbin, esterno di attacco lo scorso anno in forza al Frosinone. Stando a quanto riportato in serata dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe proposto alla formazione bianconera allenata da Cioffi il giovane Gianluca Gaetano. Il classe 2000 ex Primavera azzurra, lo scorso ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 giugno 2022) Gerardresta il nome preferito per rinforzare l’attacco delche verrà. Glihanno raggiunto l’intesa con l’entourage del calciatore ma resta da colmare la distanza economica con l’Udinese, friulani che chiedono intorno ai 18 milioni per lasciare partire l’esterno spagnolo. Il club partenopeo, per sciogliere questo nodo, avrebbe optato per una. Gaetano(Getty Images) Negli scorsi giorni si era parlato anche di Alessio Zerbin, esterno di attacco lo scorso anno in forza al Frosinone. Stando a quanto riportato in serata dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ilavrebbe proposto alla formazione bianconera allenata da Cioffi il giovane Gianluca Gaetano. Il classe 2000 ex Primavera azzurra, lo scorso ...

