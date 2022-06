Decreto legge election day | Camera | ok al decreto | passa al Senato

(Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA –day, via libera dell’Aula dellaal provvedimento che accorpa le Amministrative ai referendum. I voti a favore sono stati 325, 28 i contrari, otto gli astenuti. Il testoal. Ilha introdotto la previsione dell’inserimento personale della scheda nell’urna da parte dell’elettore per ridurre rischi di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dafiducia al governo Ilrestituisce 700 vitalizi airi? Dal 25 maggio al via i test sierologici Approvato il...

Pubblicità

Mov5Stelle : Egregio Direttore, in qualità di cofirmatario e co-estensore dell’emendamento al Decreto-legge 36/2022, che si pref… - EdoardoS95 : @AcciaiSpeciali @VivoLibera - RICKDECKARD1962 : RT @RenzoLaBianca: Il governo avrebbe intenzione di proclamare un nuovo stato di emergenza, questa volta per la siccità: dovrebbe arrivare… - ilarysotgiu1 : RT @elaine79rouge: @maximovirno @markorusso69 Quindi il testo del decreto legge (con cui si obbligano i sanitari) “per prevenire l’infezion… - the_backdoorTM : Ma la oppofinzione di @FratellidItalia è avvallare un decreto legge che ruba 4000mila di denaro agli esercizi possessori di #biliardino? -

... ma impone il suo volere": così si esprime Pino Turi , leader Uil Scuola , commentando con ' La Tecnica della Scuola ' l'approvazione del36 al Senato , riferendosi in particolare alla ...... oggi in Senato con 179 voti favorevoli, 22 contrari e nessun astenuto, delPnrr2 che ...ad hoc fino al 2024 e il Governo si è impegnato a trovare risorse aggiuntive sin dalla prossimadi ...ROMA - Decreto legge election day, via libera dell'Aula della Camera al provvedimento che accorpa le Amministrative ai referendum. I voti a favore sono stati 3 ...“La finta formazione incentivata del DL 36 in realtà è competizione. Il Governo l’ha imposta sottraendo potere alla contrattazione. Come si può pensare che in queste condizioni si possa chiudere il ...