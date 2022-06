Decreto 36 | Snals | emendamenti necessari a neutralizzare le forti criticità del testo Urgente reperire risorse aggiuntive

(Di giovedì 23 giugno 2022) Lo-Confsal, con le altre OO.SS. nel pomeriggio a Piazza Vidoni a Roma, presso la sede della Funzione Pubblica, ha di nuovo manifestato contro le politiche scolastiche messe in campo da Governo e Parlamento. La richiesta di stralcio delle misure che riguardano la scuola inserite nellegge 36, entrato nel vivo della discussione parlamentare, è stata ribadita anche ai rappresentanti delle forze politiche intervenuti in piazza. L'articolo .

Non crediamo al cambio di rotta promesso dal governo' , tuona Elvira Serafini , segretaria generale dello. 'Non c'è il ballo solo il37, ma anche il futuro della scuola. Il governo ...... in piazza Vidoni, dove fino alle 20 FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola,Confsal e GILDA Unams ... Oltre a rimarcare le loro forti critiche allegge in discussione alle Camere, per il quale ...Nonostante le aule siano chiuse ormai da un paio di settimane, giorno più, giorno meno, la situazione nel mondo della scuola è sempre elettrica. I sindacati degli insegnanti tornano, infatti, a protes ...Test a crocette ai concorsi addio e scongiurata la riduzione della card dei docenti. Ma rimangono i tagli all'organico. Il premio per la formazione ...