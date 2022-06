(Di giovedì 23 giugno 2022) Appese al chiodo le scarpette da ballerino Stefano Deha iniziato una nuova carriera, quella da conduttore. Erano in molti ad avere diversi dubbi sulla scelta di Stefano, ma alla fine il 32enne ha dimostrato di averci visto lungo. E Depuò essere fiero della sua decisione anche per le bellissime parole che gli ha riservato il direttore Stefano Coletta durante la conferenza stampa del Tim Summer Hits. “Appena arrivato ho trovato una rete il cui volto identificativo è Stefano De. Io sono creativo, ho coraggio, ma sono anche (spero) un direttore saggio, che butta all’aria tante cose che ha trovato su Rai 2 ma tiene ben saldo a terra il volto che al momento veicola il canale. Per lui hoprogetti, in autunno vorrei farlo debuttare con una nuova proposta in prima serata. Posso dire che la sua ...

Pubblicità

StraNotizie : De Martino: grandi novità in tv, per lui 4 nuovi programmi - ksummerwine : RT @Turismoromaweb: #SummerHits Festival a Roma con tre grandi eventi musicali gratuiti a Piazza del Popolo il 23, 24 e 25 giugno. Presenta… - AriannaAmbrosi0 : RT @Turismoromaweb: #SummerHits Festival a Roma con tre grandi eventi musicali gratuiti a Piazza del Popolo il 23, 24 e 25 giugno. Presenta… - Flavia271866851 : RT @Turismoromaweb: #SummerHits Festival a Roma con tre grandi eventi musicali gratuiti a Piazza del Popolo il 23, 24 e 25 giugno. Presenta… - Turismoromaweb : #SummerHits Festival a Roma con tre grandi eventi musicali gratuiti a Piazza del Popolo il 23, 24 e 25 giugno. Pres… -

Il Sussidiario.net

...un excursus sul ruolo del Dipartimento di Sanità Pubblica e Veterinaria nelleemergenze. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 23, alle 17,30, nei locali dell'A. O. U. "G." ...Belen Rodriguez e Stefano Denovità per la prossima stagione televisiva La prossima stagione televisiva sembra riserverànovità e soddisfazioni ad una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: ... Belen e Stefano De Martino, colpo a sorpresa in TV/ 'Lei a Discovery, lui quattro programmi per…' Belen Rodriguez e Stefano De Martino: grandi novità per la prossima stagione televisiva. "Lei a Discovery, per lui 4 programmi in Rai" ...è una grandissima soddisfazione perché è il riconoscimento del proprio lavoro e dei propri sforzi, poi in questa terra meravigliosa ancora di più, sono molto felice".Venticinque anni, romana, Ludovica ...