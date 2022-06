Dayane Mello dai Carabinieri | il video | “Sono qua per denunciare tante persone…” | ecco cosa è successo

(Di giovedì 23 giugno 2022)ha deciso di tutelarsi contro coloro che non rispettano la sua privacy, specie per quanto riguarda la figlia. Per questo motivo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di fare unfuori dalla Caserma deidai, ilRagazzi voglio ringraziare tutti i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

MarieLoraine13 : RT @MondoTV241: Dayane Mello, annuncio social, oggi dai carabinieri per denunciare intromissioni nel suo privato, ecco i particolari #dayan… - glooit : Dayane Mello e la denuncia dai carabinieri: cosa sta succedendo leggi su Gloo - Um_certo_olhar : RT @IsaeChia: #GfVip, Dayane Mello fa un video davanti alla caserma dei Carabinieri: “Devo denunciare tante persone” - Luciana21930140 : RT @IsaeChia: #GfVip, Dayane Mello fa un video davanti alla caserma dei Carabinieri: “Devo denunciare tante persone” - Isabela64700373 : RT @IsaeChia: #GfVip, Dayane Mello fa un video davanti alla caserma dei Carabinieri: “Devo denunciare tante persone” -

sui social ha scelto di comunicare ai suoi fan di essere pronta a sporgere denuncia ai Carabinieri. Cosa sta succedendo. Il motivo non è chiaro, ma ciò chesta facendo e, ...E il motivo è una pausa dai social media che la modella italo - americana decide di concedersi, complice l'amica per la pelle, che la tiene in dolce compagnia nel mezzo di una nuova ...Questa mattina Dayane Mello ha postato in rete delle stories in cui si mostra davanti a una caserma dei Carabinieri . Non è molto chiaro quello che sta succedendo, la modella infatti negli ultimi ...La nota modella parecchio arrabbiata si sfoga sui social: "Cattiveria su di me" Dayane Mello una nota modella brasiliana, nelle scorse ore ha pubblicato ...