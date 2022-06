David Rossi, il figlio del fantino Aceto: lo incontrai, non era lucido. Tutti crediamo nel suicidio (Di giovedì 23 giugno 2022) È convinto che David Rossi si sia suicidato e ricorda che “non era lucido, viveva un grosso disagio” l’ultima volta che lo incontrò, “casualmente”, il 1 marzo. Antonio Degortes, imprenditore, ex-dirigente bancario e figlio del famoso fantino Aceto, sentito oggi davanti alla Commissione d’inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, esclude anche che a Siena vi siano mai stati festini, come, invece, si vociferava riportando a queste vicende, per qualche verso scabrose e nelle quali sarebbero rimasti coinvolti magistrati ed altri personaggi noti della cittadina toscana, il retroscena della morte del manager della Comunicazione di Mps, precipitato dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni, storica sede di Monte dei Paschi di Siena. Quel 1 ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 giugno 2022) È convinto chesi sia suicidato e ricorda che “non era, viveva un grosso disagio” l’ultima volta che lo incontrò, “casualmente”, il 1 marzo. Antonio Degortes, imprenditore, ex-dirigente bancario edel famoso, sentito oggi davanti alla Commissione d’inchiesta parlamentare sulla morte di, esclude anche che a Siena vi siano mai stati festini, come, invece, si vociferava riportando a queste vicende, per qualche verso scabrose e nelle quali sarebbero rimasti coinvolti magistrati ed altri personaggi noti della cittadina toscana, il retroscena della morte del manager della Comunicazione di Mps, precipitato dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni, storica sede di Monte dei Paschi di Siena. Quel 1 ...

