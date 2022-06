(Di giovedì 23 giugno 2022) Il primo acquisto dell’era americana all’, centrocampista brasiliano, rivelazionescorsa stagione con la m. Per battere la concorrenza, soprattutto dell’Inter, la squadra bergamasca ha messo sul tavolo 15 milioni di euro più diverse contropartite tecniche, tra cui il giovane Matteo Lovato. Il centrocampista classe 1999, arrivato a Salerno nel mercato di gennaio dal Corinthians, si era messo in luce nella seconda parte di stagione nella grande rincorsa alla salvezza del club di Nicola. 15 partite con 2 gol e un assist che hanno acceso in pochi mesi i riflettori su di lui. L’è stata brava e svelta ad anticipare tutti e regalarsi, dopo aver riscattato Merih Demiral dalla Juventus, il secondo colpo per la prossima ...

Pubblicità

rep_napoli : Lo shock di Pomigliano: 'Di Maio, sogno svanito: ci sentiamo cani sciolti' [dal nostro inviato Antonio di Costanzo]… - laura_spotti : RT @ferrarisergio4: Poche gocce, un piccolo fiore, ha aperto gli occhi, svegliato dal torpore, ha guardato il cielo, poi li ha richiusi. Me… - rep_napoli : Lo shock di Pomigliano: 'Di Maio, sogno svanito: ci sentiamo cani sciolti' [dal nostro inviato Antonio di Costanzo]… - tribsportblog : #Wimbledon ?? Nel 1960, il sogno di Nicola #Pietrangeli ???? s'infranse in semifinale contro le magnifiche volée di… - human_income_ : @mrk4m1 @BitBlinker @AlfonsoSchipani @spa_ziba @Pindol83 @bip_show Personalmente sogno questo bitcoin e queste cryp… -

Open

... attraverso TikTok sarebbe per me unriuscire un giorno ad aiutarli... '. Chi è la fidanzata di Khaby Lame Secondo quanto riportato da Webboh e quanto traspare da alcuni scatti condivisi...Zidane diventerà CT della Francia e coronerà dunque il suo, riallacciando quella storia ... Se Cannes e Bordeaux - le squadre francesi in cui ha giocato1988 al 1996 - gli sono servite da ... Dal sogno PSG, agli ordini di Gasp: Atalanta, è fatta per Ederson della Salernitana Maggie combatte fra le difficoltà della vita, l'inizio del successo sul ring per diventare campionessa del pugilato e il dramma della morte ...La figlia dell'amato cantante si è finalmente sposata: grande emozione per lui, le nozze della giovane sono state da favola.