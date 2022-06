Da uomo-Meloni a cavallo pazzo: a Verona l’all-in di Sboarina fa tremare la destra (Di giovedì 23 giugno 2022) Lo prendevano per soldato, il figliol prodigo di ritorno in caserma. Dallo smacco alla Lega al passaggio a FdI: un anno fa Federico Sboarina era l’orgoglio di Meloni. Il sindaco simbolo dell’ascesa del partito. Magari non il candidato perfetto per Verona, ma l’uomo su cui puntare a ogni costo: venisse pure il mal di pancia al Carroccio, se ne andasse con Tosi Forza Italia. Così fu. Poi al ballottaggio, di nuovo insieme. Questo era il copione: “C’è una coalizione da blindare”, l’arringa di Giorgia dopo il primo turno. Calcoli, apparentamenti, spartizioni. Invece puf, in fumo. Tutti facevano i conti senza di lui. Altro che Sboarina il malleabile. O meglio: guardarsi dallo yes man che spezza le catene. “Meloni si fa garante del progetto con Tosi? Meravigliato dalle sue parole”, sibila il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 giugno 2022) Lo prendevano per soldato, il figliol prodigo di ritorno in caserma. Dallo smacco alla Lega al passaggio a FdI: un anno fa Federicoera l’orgoglio di. Il sindaco simbolo dell’ascesa del partito. Magari non il candidato perfetto per, ma l’su cui puntare a ogni costo: venisse pure il mal di pancia al Carroccio, se ne andasse con Tosi Forza Italia. Così fu. Poi al ballottaggio, di nuovo insieme. Questo era il copione: “C’è una coalizione da blindare”, l’arringa di Giorgia dopo il primo turno. Calcoli, apparentamenti, spartizioni. Invece puf, in fumo. Tutti facevano i conti senza di lui. Altro cheil malleabile. O meglio: guardarsi dallo yes man che spezza le catene. “si fa garante del progetto con Tosi? Meravigliato dalle sue parole”, sibila il ...

