Da Udine, Napoli non convinto di Deulofeu. De Laurentiis apre a Mertens (Di giovedì 23 giugno 2022) Napoli, la trattativa con l’Udinese per Deulofeu non si è sbloccata. Tre i motivi principali: De Laurentiis, Spalletti e Mertens. La trattativa Deulofeu-Napoli non si è ancora sbloccata, il club azzurro non ha ancora colmato la distanza con la richiesta dell’Udinese, ma dietro allo stallo si celerebbero anche altre situazioni come rivela Udineseblog: “Deulofeu vuole il Napoli, si è esposto in prima persona e più di lui lo ha fatto il suo agente. Magari cercando di forzare la mano, visto che il Napoli non sembra poi così convinto, tra Spalletti che dice e ritratta, De Laurentiis che di fatto non è ancora sceso in campo, e diverse altre questioni da ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 giugno 2022), la trattativa con l’se pernon si è sbloccata. Tre i motivi principali: De, Spalletti e. La trattativanon si è ancora sbloccata, il club azzurro non ha ancora colmato la distanza con la richiesta dell’se, ma dietro allo stallo si celerebbero anche altre situazioni come rivelaseblog: “vuole il, si è esposto in prima persona e più di lui lo ha fatto il suo agente. Magari cercando di forzare la mano, visto che ilnon sembra poi così, tra Spalletti che dice e ritratta, Deche di fatto non è ancora sceso in campo, e diverse altre questioni da ...

Pubblicità

napolipiucom : Da Udine, Napoli non convinto di Deulofeu. De Laurentiis apre a Mertens #Deulofeu #napoli #ForzaNapoliSempre… - tuttonapoli : Da Udine - Napoli non più così convinto di Deulofeu: è per il dietrofront di Mertens? - solonapoliebas1 : Sembra voler comunicare che resta ad Udine. Spalletti è stato accontentato? O magari la sta salutando? Spero solo d… - antoanto56 : RT @beabri: Lorena Puppo, Venezia. Gabriela e Renata Trandafir, Modena. Elisabetta Molaro, Udine. Filomena Galeone, Napoli. Donatella Micco… - acuntrora : @gerardeulofeu Resta ad Udine che tra poco il Napoli fallisce -