Da Pellegrini a Bielsa | tante stelle per Premio Fair Play Menarini

ROMA (ITALPRESS) – Si è alzato il sipario sul XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini. Durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento dedicato ai valori dell'etica sportiva, al Salone d'Onore del Coni, la Fondazione Fair Play Menarini ha svelato i nomi dei vincitori del Premio (nato nel 1997) che porterà a Firenze e a Castiglion Fiorentino (Arezzo) personaggi di assoluto rilievo. Dalla "Divina" Federica Pellegrini al fenomeno della "gara del secolo" Ian Thorpe, fino alla campionessa dei record Tania Cagnotto. Verranno premiati anche il celebre allenatore argentino Marcelo Bielsa, gli ex centrocampisti Massimo Ambrosini e Roberto Donadoni, Fabrizio Ravanelli (a lui il Premio Speciale ...

