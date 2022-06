Da Parigi – Christopher Nkunku estende il suo contratto con l’RB Lipsia fino al 2026

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 11:40:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da L’Équipe:ha annunciato giovedì il prolungamento di, ormai legato al club tedescoal. Un successo per il club tedesco, il cui desiderio è quello di registrare il suo progetto attorno al nazionale francese (24 anni, 6 selezioni). Votato miglior giocatore della Bundesliga, l’ex giocatore del PSG ha portato la sua squadra segnando 20 gol e fornendo 14 assist nel campionato in questa stagione.ha interessato diverse grandi squadre, in particolare per il suo ottimo piazzamento e la sua qualità di dribbling di rara qualità. Brillante con il Blues Il poliedrico attaccante era ...