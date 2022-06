Da Parigi – Christophe Galtier è d’accordo con il PSG (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-22 21:08:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da L’Équipe: Christophe Galtier non è molto lontano dal diventare il nuovo allenatore del PSG. Mentre il Nizza e il club della capitale sono vicini a un accordo di trasferimento, il tecnico (55) ha concordato con il Paris un contratto biennale. Pochi gli elementi finanziari sono filtrati – Galtier riceverà a Parigi uno stipendio inferiore a quello di Mauricio Pochettino – ma le due parti hanno concordato, nelle scorse ore, un contratto biennale (più uno facoltativo). Ancora nessun accordo finanziario con Pochettino e il suo staff Questo accordo in linea di principio deve trovare una proroga scritta nei giorni a venire. Probabilmente prima della fine della settimana. ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-22 21:08:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da L’Équipe:non è molto lontano dal diventare il nuovo allenatore del PSG. Mentre il Nizza e il club della capitale sono vicini a un accordo di trasferimento, il tecnico (55) ha concordato con il Paris un contratto biennale. Pochi gli elementi finanziari sono filtrati –riceverà auno stipendio inferiore a quello di Mauricio Pochettino – ma le due parti hanno concordato, nelle scorse ore, un contratto biennale (più uno facoltativo). Ancora nessun accordo finanziario con Pochettino e il suo staff Questo accordo in linea di principio deve trovare una proroga scritta nei giorni a venire. Probabilmente prima della fine della settimana. ...

