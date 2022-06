Da oggi «La nota di Dario Fabbri» sul mondo che cambia. Prima fermata: L’exclave di Kaliningrad – Il video (Di giovedì 23 giugno 2022) Open inaugura oggi La nota di Dario Fabbri, rubrica di approfondimento video che ogni settimana condurrà i lettori e le lettrici tra le sfide, i personaggi, gli scenari del panorama geopolitico. Dario Fabbri, direttore della rivista Domino, metterà a disposizione la sua vasta competenza in ambito storico e politico per spiegare e analizzare i fatti più importanti dell’attualità internazionale, chiarendone le cause e delineandone gli sviluppi. Il tutto nel format più icastico del web: il video. Il primo episodio Nel primo episodio della sua rubrica, il direttore di Domino analizza i risvolti generati dalla decisione della Lituania di vietare sul suo territorio il traffico di beni sottoposti a sanzioni internazionali contro la Russia, isolando ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Open inauguraLadi, rubrica di approfondimentoche ogni settimana condurrà i lettori e le lettrici tra le sfide, i personaggi, gli scenari del panorama geopolitico., direttore della rivista Domino, metterà a disposizione la sua vasta competenza in ambito storico e politico per spiegare e analizzare i fatti più importanti dell’attualità internazionale, chiarendone le cause e delineandone gli sviluppi. Il tutto nel format più icastico del web: il. Il primo episodio Nel primo episodio della sua rubrica, il direttore di Domino analizza i risvolti generati dalla decisione della Lituania di vietare sul suo territorio il traffico di beni sottoposti a sanzioni internazionali contro la Russia, isolando ...

