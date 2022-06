Da Milano al Lazio a 300 km/h: un rene viaggia d’urgenza con la Lamborghini della Polizia (Di giovedì 23 giugno 2022) C’è solo un caso in cui è consentito viaggiare a 300 chilometri orari in strada: quando si deve salvare una vita. Se poi si è della Polizia e si possiede in dotazione una super car come la Lamborghini Huracàn, allora diventa un dovere. A 300 km/h per salvare una vita Un viaggio ad altissima velocità dall’ospedale Niguarda di Milano per consegnare in tempo un rene da impiantare “a oltre 600 km di distanza” in un ospedale della regione Lazio. Il contenitore prezioso, con all’interno il rene da trapiantare, prelevato grazie all’impiego della chirurgia robotica, è stato consegnato dall’equipe della Chirurgia Generale e dei Trapianti alla squadra della Polizia di Stato. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) C’è solo un caso in cui è consentitore a 300 chilometri orari in strada: quando si deve salvare una vita. Se poi si èe si possiede in dotazione una super car come laHuracàn, allora diventa un dovere. A 300 km/h per salvare una vita Un viaggio ad altissima velocità dall’ospedale Niguarda diper consegnare in tempo unda impiantare “a oltre 600 km di distanza” in un ospedaleregione. Il contenitore prezioso, con all’interno ilda trapiantare, prelevato grazie all’impiegochirurgia robotica, è stato consegnato dall’equipeChirurgia Generale e dei Trapianti alla squadradi Stato. ...

