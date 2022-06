Da 62 anni in commercio la pillola anticoncezionale (Di giovedì 23 giugno 2022) Il 23 Giugno 1960 la Food and Drugs Administration fece entrare in commercio la prima pillola anticoncezionale. Oltre ad evitare gravidanze indesiderate, essa viene utilizzata per il trattamento di alcune patologie: la sindrome dell’ovaio policistico, la dismenorrea (o mestruazioni dolorose), l’endometriosi, l’adenomiosi e l’anemia dovuta a ciclo abbondante. A volte, infatti, essa serve anche a regolare cicli mestruali irregolari. : storia e diffusione Nel 1931 un ginecologo austriaco di nome Ludwig Haberlandt propose l’impiego degli ormoni come metodo anticoncezionale, tuttavia nessuno gli diede tanto peso. Successivamente, nel 1958, alcuni biologi come Chang, Garcìa, Rice-Wray, Rock e Pincus crearono la prima pillola, commercializzata negli USA due anni dopo. La sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Il 23 Giugno 1960 la Food and Drugs Administration fece entrare inla prima. Oltre ad evitare gravidanze indesiderate, essa viene utilizzata per il trattamento di alcune patologie: la sindrome dell’ovaio policistico, la dismenorrea (o mestruazioni dolorose), l’endometriosi, l’adenomiosi e l’anemia dovuta a ciclo abbondante. A volte, infatti, essa serve anche a regolare cicli mestruali irregolari. : storia e diffusione Nel 1931 un ginecologo austriaco di nome Ludwig Haberlandt propose l’impiego degli ormoni come metodo, tuttavia nessuno gli diede tanto peso. Successivamente, nel 1958, alcuni biologi come Chang, Garcìa, Rice-Wray, Rock e Pincus crearono la prima, commercializzata negli USA duedopo. La sua ...

