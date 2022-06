Csm sceglie Luigi Salvato | è il nuovo Pg della Cassazione

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) –è ilprocuratore generaleCorte di. Lo ha nominato il plenum del Consiglio superioremagistratura, presieduto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella., attualmente procuratore generale aggiunto, ha prevalso con 17 voti sull’altro candidato proposto dalla commissione incarichi direttivi,Riello, procuratore generale di Napoli, che ne ha avuti 8. Prende il posto di Giovanni Salvi, che lascia il prossimo 9 luglio per andare in pensione. Il pgè titolare dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati, insieme con il ministroGiustizia, e componente di ...

Il Fatto Quotidiano

Il Fatto Quotidiano

Luigi Salvato è il nuovo procuratore generale della Cassazione: il Csm sceglie il vice di Salvi. In magistratura dal 1980, Salvato è stato giudice nei tribunali di Lagonegro, Santa Maria Capua Vetere e Napoli e poi componente dell'Ufficio studi del Csm, prima di approdare in Cassazione.