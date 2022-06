Crisi siccità, gli agricoltori si rubano l'acqua: il dramma nel pavese (Di giovedì 23 giugno 2022) Si parla di danni per oltre 2 miliardi di euro: il presidente Fontana potrebbe richiedere presto lo stato di calamità Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Si parla di danni per oltre 2 miliardi di euro: il presidente Fontana potrebbe richiedere presto lo stato di calamità

Pubblicità

fffitalia : Proprio in questi giorni di siccità, che ci mostrano nel piano la crisi climatica, la compagnia partecipata italian… - sbonaccini : ?? Già nelle prossime ore firmerò il decreto sullo stato di crisi regionale. Passo successivo, la richiesta che invi… - fffitalia : Per piacere dite le cose come stanno: siccità = crisi climatica causata da decenni di inazione e di ritardi sul cli… - LuigiF97101292 : RT @AlbertoContri: Devono tenere alta la paura. Gli tornerà pure comodo dichiarare lo stato di crisi per la siccità. Senza qualche emergenz… - TgrRaiFVG : #Siccità, a #Pordenone vietato bagnare fiori e orti e lavare l'auto. L'ordinanza del sindaco Ciriani fino al 30 set… -