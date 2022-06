Crisi siccità e desertificazione: ecco perché serve l’ecologia rivoluzionaria (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – La siccità ha colpito l’Italia con una nuova e più forte ondata: i fiumi sono in secca, i bacini idrici languono e l’agricoltura soffre – da nord a sud – per l’aridità della terra ed attacchi improvvisi di parassiti e cavallette, come sta accadendo in questi giorni nelle zone interne della Sardegna. Non è uno scenario biblico ma la torrida primavera-estate italiana del 2022. Cosa dovrebbe fare una Nazione mossa da volontà e non da rassegnato fatalismo? ecco una riflessione sul argomento. siccità e desertificazione Come potete già immaginare, il problema è più serio ed articolato rispetto alla narrazione semplicistica che gli ambientalisti stanno facendo rispetto all’emergenza idrica. La solfa è sempre la stessa, ma non aiuta… anzi, affermare che l’antropizzazione e il lavoro umano causano lo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – Laha colpito l’Italia con una nuova e più forte ondata: i fiumi sono in secca, i bacini idrici languono e l’agricoltura soffre – da nord a sud – per l’aridità della terra ed attacchi improvvisi di parassiti e cavallette, come sta accadendo in questi giorni nelle zone interne della Sardegna. Non è uno scenario biblico ma la torrida primavera-estate italiana del 2022. Cosa dovrebbe fare una Nazione mossa da volontà e non da rassegnato fatalismo?una riflessione sul argomento.Come potete già immaginare, il problema è più serio ed articolato rispetto alla narrazione semplicistica che gli ambientalisti stanno facendo rispetto all’emergenza idrica. La solfa è sempre la stessa, ma non aiuta… anzi, affermare che l’antropizzazione e il lavoro umano causano lo ...

Pubblicità

sbonaccini : ?? Già nelle prossime ore firmerò il decreto sullo stato di crisi regionale. Passo successivo, la richiesta che invi… - fffitalia : Per piacere dite le cose come stanno: siccità = crisi climatica causata da decenni di inazione e di ritardi sul cli… - fffitalia : Proprio in questi giorni di siccità, che ci mostrano nel piano la crisi climatica, la compagnia partecipata italian… - FAICISLSicilia : RT @fai_cisl: Emergenza #siccità, l'intervento completo del Segretario Generale @OnofrioRota su @ilsussidiario. - fai_cisl : Emergenza #siccità, l'intervento completo del Segretario Generale @OnofrioRota su @ilsussidiario. -