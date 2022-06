Crisi alimentare? Colpa del populismo degli occidentali Lavrov accusa pure l' Ucraina

(Di giovedì 23 giugno 2022) Non c'è alcun legame tra la guerra ine lamondiale. È quanto ha ribadito il ministroEsteri russo Sergeiin una conferenza stampa a Teheran, dopo un incontro con il collega iraniano Hossein Amir-Adollahian. “Vorrei sottolineare ancora una volta che non c'è nessun collegamento tra l'operazione militare speciale russa ine la- ha scandito -. Questo è già riconosciuto da membri del governoStati Uniti, rappresentanti di organizzazioni internazionali che si occupano di questioni di sicurezza- ha aggiunto - lae i presupposti per questasi sono creati molti anni fa, e non è iniziata oggi né ieri, ...

Altreconomia

La crisi alimentare è un pretesto per sostenere l'agroindustria e non cambiare modello Non c'è alcun legame tra la guerra in Ucraina e la crisi alimentare mondiale. È quanto ha ribadito il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa a Teheran, dopo un incontro con ...La sostenibilità ambientale non metta in crisi la sostenibilità economica degli agricoltori, impegnati nella produzione di cibo di elevata qualità per contribuire alla sicurezza alimentare del Paese.