Criptovalute, facciamo il punto di com'è cambiato tutto da inizio anno (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempi duri, assai duri, per le Criptovalute nell'ultimo semestre Gennaio – Giugno di quest'anno: gli investimenti effettuati in Bitcoin ad inizio 2022 oggi perdono più della metà del loro valore, passando da quasi 42.000 Euro a BTC al primo di Gennaio ad appena poco più di 20.000 Euro ad oggi. Ed il Bitcoin è in "buona" compagnia. Scopriamo i dettagli. Il primo semestre di quest'anno ha visto un crollo significativo del valore delle Criptovalute più importanti – ComputerMagazine.itUn crollo vertiginoso del 51,54% ha investito il Bitcoin dal primo di Gennaio ad oggi. Ed altre Criptovalute sono andate ancora peggio: per Ethereum (ETH), ad esempio, è stata una franata in verticale, di oltre due terzi del suo valore, ovvero del ben 67,56%, portando la soglia di 3.313,16 Euro a 1.074,86.

