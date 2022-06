Crescita e inflazione, Bce: “Crescita dei prezzi a +6,8% nel 2022 e il tasso resterà al 3,5% nel 2023”. Pil rivisto al ribasso causa guerra (Di giovedì 23 giugno 2022) L’aggressione della Russia all’Ucraina continua a gravare sull’economia in Europa e oltre i suoi confini. Sta determinando interruzioni degli scambi e carenze di materiali, oltre a contribuire alle elevate quotazioni di beni energetici e materie prime. Fattori che continueranno a pesare sulla fiducia e a frenare la Crescita, soprattutto nel breve periodo, con il pil in progresso del 2,8% quest’anno: lo 0,9% in meno rispetto a quanto previsto a marzo. Lo scrive la Bce nel suo ultimo bollettino economico, in cui stima che l’inflazione nell’area euro si attesterà quest’anno a un livello molto elevato, 6,8%, e nel 2023 – nonostante l’inversione di rotta della politica monetaria, con un primo rialzo dei tassi già a luglio – resterà a quota 3,5% per scendere intorno al 2 solo l’anno dopo. Tuttavia, sostiene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) L’aggressione della Russia all’Ucraina continua a gravare sull’economia in Europa e oltre i suoi confini. Sta determinando interruzioni degli scambi e carenze di materiali, oltre a contribuire alle elevate quotazioni di beni energetici e materie prime. Fattori che continueranno a pesare sulla fiducia e a frenare la, soprattutto nel breve periodo, con il pil in progresso del 2,8% quest’anno: lo 0,9% in meno rispetto a quanto previsto a marzo. Lo scrive la Bce nel suo ultimo bollettino economico, in cui stima che l’nell’area euro si attesterà quest’anno a un livello molto elevato, 6,8%, e nel– nonostante l’inversione di rotta della politica monetaria, con un primo rialzo dei tassi già a luglio –a quota 3,5% per scendere intorno al 2 solo l’anno dopo. Tuttavia, sostiene ...

