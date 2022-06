Covid: report Gimbe, 6,8 mln italiani senza nemmeno una dose di vaccino (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos Salute) - Al 22 giugno "sono 6,85 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino di cui: 4,03 milioni attualmente vaccinabili, pari al 7% della platea con nette differenze regionali: dal 4,1% della provincia autonoma di Trento al 10,2% della Calabria; 2,82 milioni temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 4,9% della platea con nette differenze regionali: dal 3,0% del Molise al 9,7% della Provincia Autonoma di Bolzano". Lo registra il report della Fondazione Gimbe con il monitoraggio della situazione epidemiologica nella settimana 15-21 giugno. Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos Salute) - Al 22 giugno "sono 6,85 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevutounadidi cui: 4,03 milioni attualmente vaccinabili, pari al 7% della platea con nette differenze regionali: dal 4,1% della provincia autonoma di Trento al 10,2% della Calabria; 2,82 milioni temporaneamente protette in quanto guarite da-19 da meno di 180 giorni, pari al 4,9% della platea con nette differenze regionali: dal 3,0% del Molise al 9,7% della Provincia Autonoma di Bolzano". Lo registra ildella Fondazionecon il monitoraggio della situazione epidemiologica nella settimana 15-21 giugno.

