Covid, quarta dose di vaccino in Italia? Il piano del governo per settembre, chi riceverà il richiamo (Di giovedì 23 giugno 2022) La pandemia, purtroppo, non si può dire sconfitta. E l'aumento dei casi di queste settimane, con l'arrivo della variante Omicron 5, molto più contagiosa e diffusa, ne sta dando la dimostrazione. Ma se da un lato i contagi sono in salita, dall'altra la campagna vaccinale non si ferma e il governo starebbe già pensando a un piano post-estate per il richiamo, quindi per la quarta dose, che ora è rivolta solo agli over 80 e agli over 60 (ma con fragilità). Cosa cambierà a settembre? La quarta dose di vaccino in Italia per gli over 50: ecco quando In autunno, molto probabilmente, si ricomincerà con la somministrazione del vaccino perché la discussione sulla nuova campagna, come fa sapere il quotidiano la ...

