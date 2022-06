Pubblicità

giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - qn_carlino : Covid, il bollettino Emilia Romagna di oggi 22 giugno 2022. 4.585 contagi e 7 morti - messina_oggi : “La progressiva diffusione delle varianti BA.4 e BA.5 ha contribuito ad una netta ripresa della circolazione virale… - fisco24_info : Covid oggi Toscana, 3.316 contagi: bollettino 23 giugno: (Adnkronos) - I dati della regione -

Sky Tg24

5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ... già più volte superato invece dal lago Maggioreriempito al 20%. L'anno scorso, già ...5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ... Non che vada meglio, intendiamoci!! Mica, infatti, abbiamo finito di registrare le transumanze ... Covid, news. Gimbe: +58,9% casi in una settimana, aumentano ricoveri e intensive. LIVE Vincenzo Gottardo, reggente di Palazzo Santo Stefano, ha dato il benvenuto ai nuovi sindaci eletti nella provincia di Padova, assieme ai componenti del COSP, Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica del q ...(Adnkronos) - Nuovo rialzo dei contagi da covid in Italia negli ultimi 7 giorni e occhi puntati su Omicron 5, la sottovariante del coronavirus ...