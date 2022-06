Covid oggi Sardegna, 1.999 contagi e un morto: bollettino 23 giugno (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.999 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 giugno 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nell’isola, un 73enne del cagliaritano. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.057 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8, stesso dato di ieri, mentre quelli in area medica sono 104, 5 in meno di ieri. In isolamento domiciliare 17.595 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.999 i nuovida Coronavirus, 232022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato unnell’isola, un 73enne del cagliaritano. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.057 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8, stesso dato di ieri, mentre quelli in area medica sono 104, 5 in meno di ieri. In isolamento domiciliare 17.595 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

