Covid oggi Italia | 56 166 contagi e 75 morti | bollettino 23 giugno

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 56.166 i nuovida Coronavirus in, 232022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 75. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 248.042 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività che sale al 22,6%. Gli attuali positivi sono 652.572 (+27.559 rispetto a ieri) e i dimessi/guariti sono 17.251.095 (+29.798). I deceduti in totale sono 167.967. In aumento i ricoveri ordinari (+117) rispetto a ieri per un totale di 5.064 pazienti. Mentre è invariato il numero della terapie intensive per un totale di 216 pazienti e 31 ingressi del giorno. Ecco i dati regione per regione: LAZIO – ...