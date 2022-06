Covid | l’Ema dà il via libera al vaccino francese Valneva | ecco quello che c’è da sapere

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 giugno 2022) Viadell’Agenzia europea del farmaco Ema alanti-della. L’ente regolatorio Ue raccomanda di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) per il prodotto, basato su virus inattivato, adiuvato, per la vaccinazione primaria dai 18 ai 50 anni di età. Consale a sei il numero dei vaccini autorizzati, dopo Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Novavax.: «Dati solidi, soddisfano efficacia, sicurezza e qualità» Dopo un’approfondita valutazione – ha spiegato l’agenzia – il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp ha concluso che i dati sulsono «solidi» e soddisfano i criteri Ue per «efficacia, sicurezza e qualità». La “palla” passa ora alla Commissione europea, che ...