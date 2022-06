Covid, le news. Impennata di casi, +60% in 7 giorni. Ema dà ok a vaccino Valneva. LIVE (Di giovedì 23 giugno 2022) Processati 248.042 tamponi, stabili le terapie intensive, crescono i ricoverati con sintomi (+117). Aumenta la diffusione della sottovariante Omicron BA.5, la più contagiosa. Intanto l'Ema da' il via libera al vaccino Valneva, nella vaccinazione primaria di persone dai 18 ai 50 anni di età. Valneva contiene particelle intere inattivate del ceppo originale di Sars-CoV-2 che non possono causare malattie Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 giugno 2022) Processati 248.042 tamponi, stabili le terapie intensive, crescono i ricoverati con sintomi (+117). Aumenta la diffusione della sottovariante Omicron BA.5, la più contagiosa. Intanto l'Ema da' il via libera al, nella vaccinazione primaria di persone dai 18 ai 50 anni di età.contiene particelle intere inattivate del ceppo originale di Sars-CoV-2 che non possono causare malattie

