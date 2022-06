Covid, le news di oggi. Mappe di rischio dell'Ecdc: l'Italia torna in rosso scuro. LIVE (Di giovedì 23 giugno 2022) Aumenta la circolazione del virus SarsCoV2 in Italia nell'ultima settimana e cresce la diffusione della sottovariante Omicron BA.5 più contagiosa. Moderna ha annunciato che il suo vaccino booster bivalente, che potrà essere disponibile da agosto, "ha dimostrato una potente risposta anticorpale neutralizzante contro le sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 giugno 2022) Aumenta la circolazione del virus SarsCoV2 innell'ultima settimana e cresce la diffusionea sottovariante Omicron BA.5 più contagiosa. Moderna ha annunciato che il suo vaccino booster bivalente, che potrà essere disponibile da agosto, "ha dimostrato una potente risposta anticorpale neutralizzante contro le sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5"

