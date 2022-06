Covid, La Vecchia: «Altro che 600mila, i positivi sono fra 2,5 e 3 milioni» (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo l'epidemiologo l'ondata estiva potrebbe esaurirsi alla fine di luglio: fragili e anziani devono fare la quarta dose Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo l'epidemiologo l'ondata estiva potrebbe esaurirsi alla fine di luglio: fragili e anziani devono fare la quarta dose

