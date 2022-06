Covid Italia, Viola: “Omicron 5 dilaga, abbassare età quarta dose a 60 anni” (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Con il dilagare della variante Omicron BA.5 rischiamo di trovarci impreparati. In Usa il secondo richiamo è autorizzato per gli over 50, in Francia per gli over 60. Da noi bisogna avere più di 80 anni, lasciando così fuori molte persone a rischio di malattia con severità medio-alta. Se vogliamo evitare di far crescere ricoveri e decessi, bisogna allargare la fascia di popolazione autorizzata alla quarta dose”. Ne è convinta Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova. “I dati ormai sono solidi – sottolinea su Facebook – e dimostrano senza dubbi che negli over 60 la quarta dose è efficace nel prevenire malattia severa. Ma bisogna agire adesso”, avverte Viola. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Con ilre della varianteBA.5 rischiamo di trovarci impreparati. In Usa il secondo richiamo è autorizzato per gli over 50, in Francia per gli over 60. Da noi bisogna avere più di 80, lasciando così fuori molte persone a rischio di malattia con severità medio-alta. Se vogliamo evitare di far crescere ricoveri e decessi, bisogna allargare la fascia di popolazione autorizzata alla”. Ne è convinta Antonella, immunologa dell’università di Padova. “I dati ormai sono solidi – sottolinea su Facebook – e dimostrano senza dubbi che negli over 60 laè efficace nel prevenire malattia severa. Ma bisogna agire adesso”, avverte. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

