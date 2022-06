(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’aumento dei“era inevitabile ed atteso. E’ vero che oggi abbiamo a che fare con un virus con una ridotta patogenicità ma ha una altissima capacità di diffondersi” e sul rischio che si arrivicasi al giorno, ieri quasi 54mila, “è molto probabile con questa circolazione e con meno attenzione alle misure di contrasto”. Così Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Societàna di malattie infettive e tropicali (Simit), all’Adnkronos Salute commenta il brusco rialzo deinell’ultima settimana. Sull’aumento anche dei ricoveri in ospedale,precisa che “a finire in ospedale per ...

giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - ladyonorato : Abbiamo un Ministero dell’ambiente? Qualcuno si occuperà di questo? ???? AMP | Covid, 46 miliardi di mascherine utili… - reportrai3 : Nel 2021 Philips ha iniziato un richiamo su base volontaria di 15 milioni di respiratori e ventilatori difettosi: r… - telodogratis : Covid Italia, report: impennata contagi in 7 giorni - telodogratis : Covid Italia, Andreoni: “Presto 100mila contagi” -

Sky Tg24

...fondamentale per evitare un tracollo economico del Paese africano più vicino alle coste dell'.del conflitto in Ucraina che pesa soprattutto dal punto di vista alimentare la pandemia da- ...Per la prima volta da 5 settimane si registra un ricovero in terapia intensiva 'per': si tratta di un bambino della classe 5 - 11 senza comorbidità. Sono segnalati inoltre due ricoveri 'con ... Covid, news. Gimbe: +58,9% casi in una settimana, aumentano ricoveri e intensive. LIVE Davanti Tyres, tra Bologna e Colonia, ha esposto ad Autopromotec. Una scelta abbastanza naturale, secondo Peter Cross, general manager, e ...Nuova impennata di casi di covid: negli ultimi 7 giorni si registra un +58,9% di contagi in Italia. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 15-21 giugno. In te ...