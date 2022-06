Covid in Bergamasca | incidenza in crescita - Ecco perchè

(Di giovedì 23 giugno 2022) L’analisi Il tasso dinella settimana dal 15 al 21 giugno è pari a 198 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 1,98 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 131 della scorsa settimana, gli 85 di due settimane fa, i 101 di tre settimane or sono e i 172 di un mese fa.

Continua la salita dell'incidenza dei casi in Bergamasca. Nell'ultimo bollettino diffuso da Ats Bergamo si evidenziano, nella settimana dal 15 al 21 giugno, 198 nuovi casi per 100 mila abitanti, contro i 131 di settimana scorsa e gli 85 di due settimane fa. Negli ospedali stabili i ricoverati nelle terapie intensive (18), ma aumentano quelli nei reparti (698, + 4). Sono invece 15 i decessi nelle ultime 24 ore.