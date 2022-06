Covid | i medici al ministero | “Far ripartire il tracciamento”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Siamo un po’ tutti preoccupati per l’aumento dei casi” di persone positive a-19. “Questa variante purtroppo sfugge in buona parte alle normali regole che ci hanno aiutato a fronteggiare la pandemia. I numeri che vediamo, del resto, sono sottostimati perché buona parte di chi ha sintomi non fa il tampone. Si sottopone al test quasi soltanto chi ha necessità del certificato di malattia”. A dirlo all’Adnkronos Salute è il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei(Fnomceo), Filippo Anelli, secondo il quale la stima deidi famiglia Fimmg, di un 30% di persone con sintomi che rifiutano di fare il test, “è ottimista: temo siano di più”. “Buona parte dei cittadini – osserva Anelli – preferisce non fare il tampone in farmacia o in strutture che possono tracciarlo. Quando va bene si fa il ...