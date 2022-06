Covid: Fiaso, ricoveri stabili, si blocca la discesa (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos Salute) - La curva dei ricoveri Covid è piatta. Dopo il rallentamento progressivo del calo dei ricoveri delle precedenti settimane, la rilevazione del 21 giugno degli ospedali sentinella Fiaso mostra un arresto della... Leggi su today (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos Salute) - La curva deiè piatta. Dopo il rallentamento progressivo del calo deidelle precedenti settimane, la rilevazione del 21 giugno degli ospedali sentinellamostra un arresto della...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : I ricoveri per Covid in età pediatrica, pur restando limitati, sono più che raddoppiati. E' quanto emerge dalla ril… - IlnazionalistaD : RT @Agenzia_Ansa: I ricoveri per Covid in età pediatrica, pur restando limitati, sono più che raddoppiati. E' quanto emerge dalla rilevazio… - LucianoLuca7 : RT @Agenzia_Ansa: I ricoveri per Covid in età pediatrica, pur restando limitati, sono più che raddoppiati. E' quanto emerge dalla rilevazio… - dgx2018 : RT @Agenzia_Ansa: I ricoveri per Covid in età pediatrica, pur restando limitati, sono più che raddoppiati. E' quanto emerge dalla rilevazio… - Chicomesol : RT @Miti_Vigliero: Covid, Fiaso: più che raddoppiati i ricoveri pediatrici I pazienti sono per lo più neonati tra 0 e 6 mesi e per la prima… -